МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Московская биржа по рекомендации комитета по срочному рынку планирует реализовать механизм исполнения бессрочных фьючерсов на валюту, говорится в сообщении торговой площадки. Эксперт: юрлица будут до последнего торговать долларами и евро на Мосбирже

Исполнение бессрочного фьючерса станет доступно с декабря 2022 года. Участники торгов и их клиенты четыре раза в год за один день до экспирации квартального фьючерса на соответствующий базовый актив смогут подать поручение на исполнение бессрочного фьючерса в квартальный.

"Возможность выхода из бессрочного фьючерса в квартальные контракты позволит реализовывать больше арбитражных стратегий и улучшит качество ценообразования контрактов", — отмечается в сообщении.

Московская биржа в апреле запустила на срочном рынке новый тип инструментов — бессрочные валютные фьючерсы. Это расчетный однодневный фьючерсный контракт на курс иностранной валюты к российскому рублю с автоматической пролонгацией. Базовыми активами новых инструментов стали три валютные пары: доллар-рубль, евро-рубль и китайский юань-рубль.