МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии вторника показывает рост на 0,99% по индексу Мосбиржи на фоне растущих нефтяных котировок, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Московская биржа повысила границу ценового коридора акций "СПБ Биржи"

Индекс Мосбиржи к 15.51 мск растет на 0,99%, до 2108,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,48%, до 1099,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 32 копейки, до 60,43 рубля, евро — на 65 копеек, до 61,55 рубля.

"Российский рынок после снижения в первой половине дня перешел в "зеленую" зону после обеда. Драйверами стали растущие нефтяные котировки после сообщений о том, что "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода "Дружба" в связи с неоплатой услуг со стороны "Транснефти", — пояснил Александр Ковалев из ФГ "Финам". Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,26% — до 97,89 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции "СПБ Биржи" (+32,52%), ДВМП (+8,43%), "Мечела" (+6,26%), "М.Видео" (+2,83%), "Магнита" (+2,39%), "Лукойла" (+2,3%), расписки компании "О'Кей" (+7,85%), VK (+3,5%), Fix Price (+3,45%).

Владимир Чернов из Freedom Finance Global обращает внимание на акции" СПБ Биржи", которые отыгрывают ростом новость о возобновлении с 10 августа торгов бумагами 200 иностранных компаний с началом основной торговой сессии. Операции с остальными более чем 1700 ценными бумагами с листингом в США будут начинаться в 15.30 мск. Эксперт ожидает увеличения объемов торговых операций на этом фоне, что будет способствовать росту комиссионных сборов и выручки СПБ Биржи.

"Бумаги "Магнита" поддержали сообщения о том, что ритейлер покупает тепличный комплекс, где будут выращиваться помидоры для реализации под собственной торговой маркой компании. За первое полугодие продажи товаров СТМ у сети увеличились на 2%. На сегодняшний день портфель собственных брендов "Магнита" насчитывает 4 тысячи позиций", — добавил Чернов.

В лидерах снижения котировок — акции "Полюса" (-2,58%), "Юнипро" (-1,88%), НЛМК (-1,21%), "Фосагро" (-1,16%), "Яндекса" (-0,95%), расписки Ozon (-1,4%), префы "Татнефти" (-2,18%).

Александр Ковалев из ФГ "Финам" замечает, что акции "Юнипро" снизились после выхода указа президента РФ, который до 31 декабря запретил западным инвесторам выход из капитала российских энергетических компаний. "На таком фоне процесс продажи компании, запущенный "Фортумом" в начале лета, может быть приостановлен. Акции "Энел Россия" также реагируют на новость снижением на 0,76%", — дополнил он.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи остается в диапазоне прошлой пятницы 2057–2125 пунктов, до завершения за его пределами какого-либо часового периода более вероятно продолжение консолидации", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Мария Лукина из банка "Зенит" считает, что на этой неделе ожидается небольшой новостной поток в России, в том числе потребительская инфляция за июль, торговый баланс и ВВП за второй квартал 2022 года. Исключая обострения геополитики, динамика индекса может быть нейтральной или умеренно положительной на этой неделе, отметила она.

"Ожидаем сохранения позитивной динамики по индексу Мосбиржи до конца дня", — прогнозирует Ковалев.