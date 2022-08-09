МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером находится на уровне выше 1810 долларов за тройскую унцию, чему способствует удешевление доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Reuters: золото дорожает на фоне снижения доллара и доходности гособлигаций

По состоянию на 16.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10.55 доллара, или на 0,58%, до 1815,75 доллара за тройскую унцию. Показатель растет вторую торговую сессию подряд. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,34% — до 20,543 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,35%, до 106,06 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Трейдеры ожидают на текущей неделе статистику по инфляции в США, которая будет опубликована в среду. Аналитики ожидают замедление годовой инфляции в стране в июле до 8,7%, месяцем ранее показатель составлял рекордные за 40 лет 9,1%. Данные по инфляции учитываются Федеральной резервной системой США при принятии решения по ключевой ставке, что отражается на долларе, к которому чувствительно золото.