МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Котировки золота во вторник выросли на фоне ослабления доллара. Между тем на рынке ждут выхода данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы, сообщает агентство Рейтер. Золото продолжает дорожать на ослаблении доллара

К 18.11 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,4% до 1794,64 доллара за унцию. В США фьючерсы на золото закрылись с повышением также на 0,4%, по 1812,3 доллара за унцию. На фоне ослабления доллара золото, номинированное в американской валюте, становится более доступным для держателей других валют. Индекс доллара снизился на 0,1%,

Золото выигрывает от снижения доллара и российско-украинского конфликта, отметил Дэниел Павилонис, аналитик RJO Futures. Однако в центре внимания участников рынка — индекс потребительских цен (CPI) США, который выйдет в среду, в 12.30 по Гринвичу.

Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, в июле ожидания потребителей относительно инфляции на год и на три года вперед резко снизились.

Последнее время золото испытывало давление, поскольку ведущие центральные банки повышают процентные ставки, чтобы ослабить растущую инфляцию. Золото считается одним из инструментов хеджирования инфляционных и политических рисков, однако повышение процентных ставок снижает привлекательность драгоценного металла, не приносящего процентного дохода.

"Если данные, ожидающиеся в пятницу, будут свидетельствовать о замедлении инфляции, особенно базового (индекса потребительских цен), это позволит (ценам на золото) совершить прорыв вверх. С другой стороны, более активный рост индекса CPI сделает уровень 1800 долларов недостижимым для рынка золота в обозримом будущем", — считает Крейг Эрлам, аналитик OANDA.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что годовая инфляция в США в июле замедлилась до 8,7% с 9,1% в июне.

Между тем Дейв Рамсден, заместитель управляющего Банка Англии, сказал, что банк, вероятно, будет вынужден и дальше повышать ставки, чтобы ослабить инфляционное давление, которое укореняется в британской экономике.

Спот-цены на серебро упали на 0,8, до 931,50 доллара за унцию, а на палладий — на 0,2% до 2226,19 доллара за унцию.