МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к росту после негативного старта, увеличивается на 0,38% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Курс рубля снижается к доллару и растет к евро

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,38%, до 2144,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1120,8 пункта. На старте торгов российский рынок акций снижался на 0,16%.

В лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+9,96%), ДВПМ (+2,99%) и "Татнефти" (+1,52%).