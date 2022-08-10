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Российский рынок акций перешел к росту после старта торгов
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Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к росту после негативного старта, увеличивается на 0,38% по основному индексу, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 10.08.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа, индекс мосбиржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии среды перешел к росту после негативного старта, увеличивается на 0,38% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,38%, до 2144,94 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1120,8 пункта. На старте торгов российский рынок акций снижался на 0,16%.
В лидерах роста акции "СПБ Биржи" (+9,96%), ДВПМ (+2,99%) и "Татнефти" (+1,52%).