МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фондовый индекс Тайваня закрыл торги среды снижением на 0,74%, рынки продолжают оценивать напряженную внешнеполитическую обстановку, свидетельствуют данные торговой площадки.

Индекс Тайваньской фондовой биржи TAIEX закрылся в среду снижением на 0,74%, до 14939,02 пункта. Во вторник индекс закрылся ростом на 0,2% на фоне позитивной макростатистики из Тайваня.

В среду рынки продолжают оценивать неоднозначную внешнеполитическую обстановку. Так, по сообщениям СМИ, несколько китайских кораблей в среду утром продолжили проводить учения около восточного побережья Тайваня.

Народно-освободительная армия Китая в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань организовала масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей. Учения стартовали 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова и должны были завершиться в полдень 7 августа, однако были продолжены.

Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.