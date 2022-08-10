МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением на фоне слабой статистики из Китая, рынки продолжают ожидать данные по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. Инфляция в Китае не оправдала прогнозов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,54%, до 3 230,02 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2 180,83 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 1,96%, до 19 610,84 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,9%, до 2 480,88 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 6 992,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,65%, до 27 819,33 пункта.

Годовая инфляция в Китае в июле ускорилась до 2,7% вместо ожидаемых 2,9%. Месяцем ранее показатель составлял 2,5%. Месячная инфляция ожидаемо составила 0,5%.

Рынки также продолжают ожидать данные о динамике потребительских цен в США за июль. Аналитики полагают, что инфляция замедлилась до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. Значение июня является максимальным с ноября 1981 года. Данные о динамике потребительских цен являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке.