МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду слабо растут в ожидании статистики годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

По состоянию на 13.32 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,1%, до 7495,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 6491,25 пункта, немецкий DAX — на 0,2%, до 13561,48 пункта.

В целом европейские индексы не показывают ярко выраженной динамики, так как рынки ожидают статистику годовой инфляции в США. Аналитики полагают, что по итогам июля она замедлилась до 8,7% с 9,1% месяцем ранее. Данная статистика важна для инвесторов, поскольку ФРС США, если показатель окажется выше прогнозов, может повысить ключевую ставку.

"Если инфляция в США окажется выше, чем ожидалось, то инвесторы вновь станут ждать реакции ФРС США в виде повышения ключевой ставки", — сказала агентству Блумберг аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Кроме того, рост индекса DAX объясняется тем, что значение годовой инфляции в Германии в июле совпало с ожиданиями экспертов и составило 7,5%.