МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в среду растут, трейдеры ожидают важную статистику по инфляции в США, которая может указать на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) по ставке, свидетельствуют данные торгов. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,21%, до 32 805 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 13 072,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,25%, до 4 134,75 пункта.

Позднее в среду станет известна статистика по годовой инфляции в США в июле. Аналитики прогнозируют замедление инфляции до 8,7% с 9,1% в июне, что было рекордом почти за 40 лет. Данные о динамике потребительских цен являются важным показателем для Федеральной резервной системы (ФРС) США при принятии решения по ключевой ставке.

Влияют на торги и корпоративные новости. Так, акции Twitter на предторгах дорожают на 3,3%. Ранее стало известно, что основатель Tesla Илон Маск продал акций производителя электромобилей на сумму в 6,88 миллиарда долларов. До этого Маск уже продал акции Tesla на 4 миллиарда долларов после заключения договоренности о покупке соцсети Twitter, объявив, что в дальнейшем не будет продавать акции автомобильной компании.