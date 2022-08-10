События в сфере макроэкономики и бизнеса 11 августа
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 11 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День гор — выходной на Токийской фондовой бирже
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (июль)
|65%
|60%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|0,4%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|260 тыс
|263 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июль)
|1,1%
|0,2%
|16:15
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|2,81 трлн юаней
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 05.08)
|571,2 млрд долл (на 29.07)
|RUB
|Распадская — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 18.07.22, в заочной форме, об уменьшении УК путем погашения приобретенных ПАО акций)
|RUB
|Абрау-Дюрсо — СД (о созыве ВОСА по вопросу одобрения сделки с заинтересованностью суммой более 10% стоимости активов ПАО с банком РНКБ)
|RUB
|РУСАЛ — СД (отчет об исполнении поручений в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности)
https://1prime.ru/Financial_market/20220810/837752042.html