МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на кукурузу на CBOT растут, продолжая позитивную динамику среды. Котировки сои и пшеницы достигли новых недельных максимумов, поскольку жаркая и сухая погода в некоторых районах США и Европы представляет риски для уборочной кампании, сообщает агентство Рейтер. На всех не хватит: кого спасет от голода украинская кукуруза

Кроме того, трейдеры корректируют позиции перед выходом в пятницу ежемесячного отчета Минсельхоза США по спросу и предложению. Ожидается, что ведомство понизит прогноз по урожаю кукурузы в США до 14,392 млрд бушелей с 14,505 млрд бушелей, считают опрошенные Reuters аналитики.

В 14.50 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 8 центов до 6,22 доллара за бушель. Фьючерсы на пшеницу подорожали на 18 1/2 цента до 8 долларов за бушель. Цены на сою и пшеницу достигли максимума с 1 августа, тогда как котировки кукурузы выросли до максимума со вторника, ставшего самым высоким уровнем в этом месяце.

Между тем Минсельхоз США сообщил о продаже сои Китаю.