МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги "СПБ Биржи" в среду вошли в тройку лидеров по объему торгов, уступив лишь Сбербанку и "Газпрому", следует из данных Московской биржи. Мосбиржа повысила границу ценового коридора дорожающих акций "СПБ Биржи"

К закрытию торгов акции компании выросли на 40,22%, до 190 рублей, впервые с 22 июня. При этом объем торгов ими на Московской бирже составил 2,6 миллиарда рублей. На собственной площадке объем торгов бумагами "СПБ Биржи" превысил 12 миллионов долларов.

Объем торгов акциями Сбербанка в среду на Московской бирже составил 3,99 миллиарда рублей, акциями "Газпрома" — 3,64 миллиарда рублей.

"После сильного трехдневного прироста акции "СПБ Биржи" способны продемонстрировать коррекционный откат в район 140-160 рублей в ближайшие дни. Не исключено, что позднее они перейдут в состояние среднесрочной консолидации в диапазоне 140-200 рублей", — отмечает Виталий Манжос из "Алго Капитала".

Однако эксперт замечает, что на временном горизонте от нескольких месяцев до нескольких лет эти бумаги имеют потенциал для дальнейшего восстановительного роста стоимости в район 450-500 рублей и выше. Манжос связывает это с тем, что указанные акции оказались излишне перепроданы после IPO, которое состоялось по намного более высокой цене – 834,9 рубля. "Объективным стимулом для роста их стоимости способны стать любые новости касательно смягчения внешних санкций в финансовой сфере. Пока об этом речи не идет. Но текущая ситуация может меняться со временем", — полагает эксперт.

Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции" считает, что после того, как акция упала в 11 раз — с отметки выше 1000 рублей до 88 рублей, а потом выросла в 2 раза — разброс может быть очень широким. Фундаментальной идеи, по мнению эксперта, в акциях "СПБ Биржи" пока не просматривается.