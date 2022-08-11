МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акции "СПБ Биржи" обновляют рекорды объему торгов, заняв первое место по этому показателю и обогнав акции Сбербанка и "Газпрома", бумаги торговой площадки растут четвертый день подряд после объявления запуска утренних торгов и за этот период подскочили в цене в 2,8 раза, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа запустит торги облигациями нерезидентов из дружественных стран

В четверг к 12.34 мск объем торгов акциями "СПБ Биржи" превысил 4 миллиарда рублей на Московской бирже – такой объем наблюдается впервые для этой бумаги. На собственной площадке объем торгов более 8,6 миллиона долларов.

Пятерка лидеров по объемам торгов на Московской бирже выглядит следующим образом: акции "СПБ Биржи" (более 4 миллиарда рублей), "Распадской" (более 1,7 миллиарда рублей), Polymetal (почти 1,7 миллиарда рублей), обыкновенные акции Сбербанка (более 1,6 миллиарда рублей), акции "Газпрома" (более 1,3 миллиард рублей).

Акции "СПБ Биржи" в ходе торгов в четверг переходили к снижению, но к 12.34 вновь показывают рост — на 8,63%, до 206,4 рубля, при этом сегодня цена уже подскакивала более чем на 30% — до 248,6 рубля, в целом с начала недели акции биржи максимально выросли в 2,8 раза. Расписки VK подешевели на 7,7 процента после выхода отчетности

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка отмечает, что поводом для взрывного роста стало возобновление основной сессии торгов с 10.00 по 200 иностранных акций. Именно зарубежные бумаги являются основным бизнесом для "СПБ биржи".

Вместе с тем ее IPO в ноябре 2021 года прошло по цене намного выше — 834,9 рубля.