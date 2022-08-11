МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в четверг поднимаются, рынки продолжают оценивать данные о резком замедлении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.04 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растёт на 0,38%, до 33 387 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,17%, до 13 414,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,28%, до 4 221,75 пункта.

Согласно опубликованной накануне статистике, годовая инфляция в США по итогам июля замедлилась, причём ещё сильнее ожиданий — до 8,5%, после 9,1%, рекордных с 1981 года.

Такая статистика стала сигналом о том, Федеральная резервная система (ФРС) США может замедлить темпы увеличения учетной ставки. А это означает непредусмотренный ранее приток ликвидности на рынки.

В сентябре, по данным CME Group, 62,5% аналитиков ожидают её повышения на 0,5 процентного пункта, до 2,75-3% годовых. До выхода статистики почти две трети экспертов закладывали повышение на 0,75 процентного пункта, как было в июне и июле.

"Среди трейдеров растет уверенность в том, что если следующий отчет об инфляции от 13 сентября подтвердит тенденцию ослабления ценового давления, то Федрезерв может серьезно рассмотреть более низкие темпы ужесточения", — приводит портал Market Watch слова старшего рыночного аналитика Oanda Corp Эдварда Мои (Edward Moya).