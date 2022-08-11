МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии четверга растет на 0,45% по индексу Мосбиржи на фоне поддержки от корпоративных историй и благоприятного внешнего фона, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16:07 мск растет на 0,45%, до 2161,14 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,41%, до 1123,03 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 3 копейки, до 60,63 рубля, евро — на 18 копеек, до 62,57 рубля.

"Российский рынок растет с самого начала недели. Сегодня с открытия движение наверх по инерции продолжилось. Какого-то выраженного всплеска торговых оборотов нет — они остаются на среднем уровне", — поясняет Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что российский фондовый рынок к середине сессии удерживался в символическом плюсе, получая поддержку от корпоративных историй и благоприятного внешнего фона.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции "М. Видео" (+12,44%), Qiwi (+8,12%), Polymetal (+7,31%), "СПБ Биржи" (+5,84%), ДВМП (+5,41%), "Совкомфлота" (+4,77%), "Полюса" (+2,5%), расписки ЦИАН (+9,03%), Fix Price (+6,87%), TCS Group (+4,43%). Частные инвесторы снизили вложения в российские акции

Карпунин отмечает, что рост не идет широким фронтом по каким-то секторам или всем бумагам. Продолжают выстреливать отдельные перепроданные ранее истории. "Более 20% после удвоения сегодня прибавляли акции "СПБ Биржи", однако уже через пару часов после старта мы видим начало коррекции, а затем новые попытки роста. Эта акция стала настоящим хитом на нашем рынке – она в лидерах по оборотам торгов, чего еще никогда не было", — дополнил эксперт.

"Котировки Qiwi третий день подряд отыгрывают позитивом предложение компании Dalliance Services о выкупе замороженных обыкновенных акций класса B и ADR у их держателей за наличные по 2,5 доллара за бумагу", — считают аналитики из Freedom Finance Global.

Акции "М. Видео" в четверг подскочили, по мнению Кожуховой, без очевидных фундаментальных причин и к середине дня ускорили темпы роста.

"В лидерах торгов TCS Group на фоне новостей о том, что "Тинькофф" выкупил заблокированные бумаги своего долларового фонда, что позволит компании перезапустить фонд с этими активами", — уточняет Анна Буйлакова из "ФГ Финам".

В лидерах снижения котировок — акции "Распадской" (-6,28%), "Новатэка" (-1,04%), "Газпрома" (-0,87%), "Акроны" (-0,85%), расписки VK (-8,94%), "О'Кей" (-3,84%).

Аналитики из Freedom Finance Global добавили, что бумаги VK отреагировали коррекцией на публикацию результатов по МСФО за второй квартал. Несмотря на рост общей выручки на 11% в годовом выражении, до 32,8 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA компании упала на 37%, до 4,2 миллиарда рублей.

"Неплохой отчет за первое полугодие вышел у "Распадской", однако отказ совета директоров рекомендовать дивиденды почему-то спровоцировал резкую распродажу. На наш взгляд, никаких оснований для выплат не было, так что просадка во многом избыточна", — уточняет Карпунин.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"По TCS Group ожидания на средне- и долгосрочном горизонте умеренно позитивные. Банковский сектор переживает сложившуюся ситуацию лучше, чем ожидалось несколько месяцев назад", — полагает Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций". Россияне скупили в июле рекордный объем валюты

Ожидания эксперта по Qiwi пока сдержанные. "Есть повышенная неопределенность относительно того, как сказалась турбулентность в экономике на бизнесе компании. Большая ясность должна появиться после публикации финансовых результатов за II квартал. Компания пока не обозначила дату, но исходя из практики предыдущих лет отчет может появиться в ближайшие пару недель", — прогнозирует он.

"Поддержку котировками до конца дня могут оказать растущие цены на нефть, газ и металлы, давление оказывает стабильный рубль, торгующийся на уровне 60,65 рубля за доллар США. Ожидаем сохранения умерено позитивной динамики по индексу Мосбиржи до конца дня", — прогнозирует Буйлакова.

Кожухова обращает внимание, что индексы Мосбиржи и РТС в ходе торгов остаются ниже сопротивлений 2160 и 1130 пунктов, не получив достаточно драйверов роста от взлета не самых ликвидных эмитентов. Многие "голубые фишки" сохраняли нисходящую динамику ввиду неопределенных перспектив рынка в целом, при этом низкие данные по инфляции в США до конца дня могут способствовать новому всплеску оптимизма в рисковых активах, полагает эксперт.