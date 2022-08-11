МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (2кв2022) -0,5% 2,5%
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022) -0,1% 0,6%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль) 6,1% 6,2%
5:00 CNY Объём промышленного производства (г/г) (июль) 3,9% 4,5%
5:00 CNY Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль) 3,4%  
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 8,9%  
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (август) 11,1 8,5
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь) -2%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь) 1,6%  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь) 155,3 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
15:00 мск RUB ЦБ — Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025    
  RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022    
  RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022    
  RUB АФК Система — ГОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, див-ды 2021, перевыборы СД) 0,31 — див-д 2020  
  RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (05.09.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)    
  RUB Аэрофлот — СД (о стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе Аэрофлот, о переходе на отечественную АИС оформления воздушных перевозок, об организационной структуре ПАО)    