Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

15:00 мск RUB ЦБ — Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025

RUB АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022

RUB РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022

RUB АФК Система — ГОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, див-ды 2021, перевыборы СД) 0,31 — див-д 2020

RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (05.09.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)