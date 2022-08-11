События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 августа
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 12 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (2кв2022)
|-0,5%
|2,5%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (2кв2022)
|-0,1%
|0,6%
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июль)
|6,1%
|6,2%
|5:00
|CNY
|Объём промышленного производства (г/г) (июль)
|3,9%
|4,5%
|5:00
|CNY
|Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (июль)
|3,4%
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|8,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (август)
|11,1
|8,5
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (июнь)
|-2%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (июнь)
|1,6%
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (июнь)
|155,3 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00 мск
|RUB
|ЦБ — Пресс-конференция с участием заместителя Председателя Банка России Алексея Заботкина по проекту Основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025
|RUB
|АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2022
|RUB
|РУСАЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1П2022
|RUB
|АФК Система — ГОСА (реестр закрыт 20.07.2022, в заочной форме, див-ды 2021, перевыборы СД)
|0,31 — див-д 2020
|RUB
|РуссНефть — закрытие реестра для участия в ВОСА (05.09.2022, в заочной форме, о внесении изменений в Устав ПАО)
|RUB
|Аэрофлот — СД (о стратегии цифровой трансформации и развитии информационных технологий в Группе Аэрофлот, о переходе на отечественную АИС оформления воздушных перевозок, об организационной структуре ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20220811/837765819.html