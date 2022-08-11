МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы открыли торги четверга ростом, продолжая реагировать на публикацию данных о замедлении инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,79%, до 33571,43 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,98%, до 12981,20 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,88 %, до 4247,12 пункта.

В среду минтруда США сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%. В месячном выражении потребительские цены не изменились, в то время как ожидался их рост на 0,2%.

Инвесторы ожидают, что замедление инфляции вызовет смягчение политики Федеральной резервной системы (ФРС) США — по данным CME Group, 63,5% аналитиков ждут, что регулятор поднимет свою базовую ставку на 50 базисных пунктов, хотя ранее рынки закладывали ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

"Несмотря на решимость риторики ФРС США, публикация данных (по инфляции — ред.) дала инвесторам надежду на то, что базовая ставка в США будет повышаться более медленными темпами", — сказал агентству Блумберг глава отдела международных фондовых рынков Federated Hermes Льюис Грант (Lewis Grant).

Инвесторы также обращают внимание на данные по заявкам на пособие по безработице, опубликованные ранее. Их число выросло до 262 тысяч, в то время как аналитики ожидали роста до 263 тысяч. Положительно сказалось и то, что показатель предыдущей недели был пересмотрен до 248 тысяч с 260 тысяч заявок.