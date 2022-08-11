МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого повышения днем к завершению торговой сессии снизился — на 0,85% по индексу Мосбиржи, этому поспособствовали слабые корпоративные отчетности и негативный внешний фон, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Эксперты оценили рост акций Polymetal на 37% за два дня

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,85%, до 2133,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,08%, до 1106,29 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов) остался на уровне предыдущего закрытия на уровне 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля.

"Возвращение котировок российского рынка к нисходящей динамике мы объясняем выходом слабых корпоративных отчетов и появлением ряда негативных новостей. Так, в Индии из-за новой вспышки заболеваемости COVID-19 в очередной раз введен обязательный масочный режим. Инвесторы по всему миру опасаются новых локдаунов со всеми вытекающими из этого негативными для экономики последствиями", — пояснила Наталья Мильчакова Freedom Finance Global.

Павел Веревкин из "Алор Брокер" уточняет, что драйверами снижения были "тяжеловесы" индекса — "Газпром" и Сбербанк, обыкновенные акции которых потеряли более 2% каждый. Эксперт предполагает, что спекулянты начали фиксировать прибыль после отскока рынка и готовиться к дополнительному навесу предложения на рынке в результате автоматической конвертации расписок, стартующей на следующей неделе.

"Российский рынок акций в четверг не смог продолжить восходящее движение последних дней, хотя большую часть сессии инициативой владели покупатели. Возможно, позитив, связанный с отменой ранее анонсированного возвращения на рынок части нерезидентов, исчерпал себя, а свежих очевидных драйверов не появилось", — дополняет Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций"

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции "М.Видео" (+12,94%), Qiwi (+10,03%), ДВМП (+5,41%), "Совкомфлота" (+4,85%), ММК (+2,97%), "Полюса" (+2,5%), Polymetal (+2,47%), расписки ЦИАН (+6,02%), Fix Price (+6,87%), TCS Group (+5,11%).

"В лидеры роста на ожиданиях сильных результатов за первое полугодие вышли акции "М.Видео". Депозитарные расписки Qiwi дорожали на сообщениях о том, что принадлежащая владельцу эмитента Сергею Солонину компания продлит сроки выкупа бумаг у миноритарных акционеров. Депозитарные расписки Fix Price поддержало общее повышение интереса инвесторов к акциям ритейла", — уточняет Мильчакова.

В лидерах снижения котировок — акции "Распадской" (-7,24%), "СПБ Биржи" (-6,95%), "Русала" (-3,41%), "Газпрома" (-2,63%), Сбербанка (-2,18%), "Новатэка" (-1,9%), "Акроны" (-1,24%), расписки VK (-11,71%), "О'Кей" (-4,08%).

Мильчакова добавляет, что в числе аутсайдеров были депозитарные расписки VK после публикации слабого отчета за первое полугодие. Акции "Распадской", замечает эксперт, попали под давление из-за рекомендации совета директоров не выплачивать дивиденды за январь-июнь, несмотря на рекордно высокую чистую прибыль за этот период, а котировки "Русала" корректировались накануне публикации полугодового финансового отчета.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения, российский рынок находится в нисходящей тенденции, сигналов к развороту пока нет. Ближайшей целью снижения выступает район 2050 пунктов по индексу Мосбиржи", — прогнозирует Веревкин.

По оценкам Бахтина, в пятницу индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2090-2190 пунктов.

"В отсутствие новых позитивных новостей рынку акций пока не хватает драйверов для продолжения сильного роста. На этом фоне индекс Мосбиржи в преддверии выходных вряд ли сможет заметно превысить уровень в 2155 пукнтов", — полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Владимир Лящук из Промсвязьбанка ожидает, что завтра индекс Мосбиржи попытается удержать позиции выше 2150 пунктов, чему будут способствовать высокие цены на нефть. Лучше рынка могут выглядеть компании нефтегазового сектора, добавил эксперт.