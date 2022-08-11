МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" решили уменьшить уставный капитал компании примерно на 0,5%, или на 791 тысячу рублей, до 152,863 миллиона рублей, путем погашения казначейских акций, говорится в сообщении. Эксперты оценили рост акций Polymetal на 37% за два дня

"Уменьшить уставный капитал ПАО "ГМК Норильский никель" на 791 227 рублей, до 152 863 397 рублей, путем погашения приобретенных ПАО "ГМК Норильский никель" 791 227 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая", — говорится в сообщении.

В апреле прошлого года совет директоров "Норникеля" по инициативе крупнейших акционеров компании принял решение о проведении обратного выкупа акций. Тогда компания выкупила 5 382 079 акций, после чего было решено уменьшить уставный капитал компании путем погашения приобретенных 4 590 852 акций. Оставшиеся после погашения 791 227 акции планировалось использовать для программ мотивации сотрудников компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.