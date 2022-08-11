Акционеры "Норникеля" решили уменьшить уставный капитал компании, погасив 0,5% акций
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" решили уменьшить уставный капитал компании примерно на 0,5%, или на 791 тысячу рублей, до 152,863 миллиона рублей, путем погашения казначейских акций, говорится в сообщении.
"Уменьшить уставный капитал ПАО "ГМК Норильский никель" на 791 227 рублей, до 152 863 397 рублей, путем погашения приобретенных ПАО "ГМК Норильский никель" 791 227 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая", — говорится в сообщении.
В апреле прошлого года совет директоров "Норникеля" по инициативе крупнейших акционеров компании принял решение о проведении обратного выкупа акций. Тогда компания выкупила 5 382 079 акций, после чего было решено уменьшить уставный капитал компании путем погашения приобретенных 4 590 852 акций. Оставшиеся после погашения 791 227 акции планировалось использовать для программ мотивации сотрудников компании.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.
https://1prime.ru/Financial_market/20220811/837767805.html