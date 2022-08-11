МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Спекулятивные инвесторы на рынке меди ожидают замедления мирового экономического роста, что говорит в пользу снижения цен на этот цветной металл, несмотря на их недавнее восстановление. Медь считается индикатором состояния мировой экономики. Акционеры "Норникеля" уменьшат уставный капитал, погасив 0,5% акций

Согласно недавним данным, число коротких позиций инвестменеджеров по меди на LME и на COMEX превышает число длинных позиций.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME на момент написания статьи торговались около 8160 долларов за тонну, что на 18% выше 20-месячного минимума, достигнутого 15 июля.

Между тем цены на медь снизились на 25% после достижения рекордного максимума 10 845 долларов за тонну в марте на фоне замедления экономического роста в Китае, являющемся крупнейшим потребителем этого металла. Кроме того, давление на цены оказывает активное повышение процентных ставок, которое может привести к глобальной рецессии.

"Инвестменеджеры наращивают число коротких позиций по меди в ожидании рецессии", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

Согласно данным Marex, чистая короткая позиция инвестменеджеров по меди на LME по состоянию на 4 августа составляла 24% от общего числа открытых позиций, или 1,4 млн тонн.

Согласно данным COMEX, чистая короткая позиция инвестменеджеров по меди по состоянию на 2 августа составляла 17 715 контрактов, или 200 888 тонн, что на 2042 контракта ниже, чем неделей ранее.

Некоторые инвесторы покупают опционы пут, которые дают их владельцу право продать медь по определенной цене в установленную дату.

Один из трейдеров, торгующих опционами, отметил, что многие спекулятивные инвесторы используют опционы на медь на LME, ставя на снижение цен.

Инвесторы открывают позиции по декабрьским опционам пут на медь на LME со страйк-ценой 7000 долларов, 6000 долларов и 5000 долларов, согласно опубликованным в среду данным LME.

Некоторые из страйк-цен совпадают с предельными издержками производства меди. Инвесторы часто используют их, чтобы понять, как сильно могут упасть цены при негативном сценарии.

Прямые затраты на производство меди на 10% горнодобывающих заводов с самыми высокими издержками составляют 5085 долларов за тонну, отмечают в Morgan Stanley. С учетом капитальных издержек — необходимых для поддержания текущих объемов производства — на выплавку тонны меди уходит по 6000-6400 долларов за тонну, добавили в банке.

Если цена на медь продолжительный период будет держаться ниже предельных издержек производства, некоторые горнодобывающие предприятия могут закрыться.

"Иногда спот-цены падают ниже этого уровня (предельных издержек производства)", — отметил Том Прайс из Liberum, добавив, что в таком случае расхождение между расходами на производство и ценами на медь может сохраняться в течение нескольких недель или месяцев.

По оценкам Прайса, предельные издержки производства меди составляют около 6100 долларов за тонну.