МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу перешел к умеренному снижению после символического роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Курс рубля стабилизируется в начале торгов пятницы

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,51%, до 2122,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1100,84 пункта.

На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,05%.