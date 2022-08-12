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Российский рынок акций перешел к снижению после начала торгов
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Российский рынок акций в пятницу перешел к умеренному снижению после символического роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02... ПРАЙМ, 12.08.2022
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу перешел к умеренному снижению после символического роста на старте торгов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,51%, до 2122,29 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1100,84 пункта.
На старте торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,05%.