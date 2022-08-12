МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Ключевой рынок Японии завершил торги на максимуме за 7 месяцев. Рост возглавили акции SoftBank Group и другие технологические тяжеловесы. Признаки замедления инфляции в США породили надежды на то, что ФРС повысит ставки не так сильно, и привели к росту заинтересованности в рискованных активах. Японская иена снизилась на переоценке политики ФРС в пятницу

Nikkei вырос на 2,62% до 28546,98 пункта, максимума закрытия с 12 января. Индекс провел сессию с максимальным приростом за три недели, а за неделю набрал 1,32%, повысившись по итогам второй недели подряд.

Индекс более широкого рынка Topix повысился на 2,04% до 1973,18 пункта, а за неделю набрал 1,34%.

В четверг японские рынки были закрыты в связи с выходным в стране.

Вышедшие в среду данные показали, что потребительские цены в США в июле были неизменны в сравнении с июнем. Это дало основания полагать, что ФРС может замедлить повышение процентных ставок. Reuters: Японии предсказали ускорение базовой инфляции

"Рынок Японии сегодня оказался устойчивее, чем я ожидал, — отмечает Джун Морита, менеджер в отделе исследований Chibagin Asset Management. — После того, как инвесторы убедились в замедлении инфляции в США, одна причина для отказа от покупки акций исчезла".

Акции SoftBank Group выросли на 5,55%, оказав наибольшую поддержку Nikkei. Компания заявила, что учтет доход на сумму 34,1 млрд долларов от сокращения доли в Alibaba Group Holding.

Акции Honda Motor выросли на 3,82%. Автопроизводитель улучшил прогноз по годовой операционной прибыли благодаря ослаблению иены.

Все 33 подиндекса Токийской фондовой биржи повысились. Ралли возглавили акции секторов точных приборов и электроприборов, набравшие 3,77% и 3,06% соответственно.