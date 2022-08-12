МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы умеренно вырос на 0,67% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Росстат ожидает снижение российской экономики на 4% во втором квартале

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на 0,67%, до 2147,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 1116,32 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 4,53%, РТС — на 4,1%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 5 копеек, до 60,62 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 62,42 рубля.