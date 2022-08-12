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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220812/837780369.html
Российский рынок акций за день вырос на 0,67%
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Российский рынок акций по итогам пятницы умеренно вырос на 0,67% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на... ПРАЙМ, 12.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам пятницы умеренно вырос на 0,67% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов подрос на 0,67%, до 2147,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 1116,32 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 4,53%, РТС — на 4,1%, также следует из динамики торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.57 мск снижался на 5 копеек, до 60,62 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 62,42 рубля.