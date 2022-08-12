МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никита Половнев. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе падения российского рынка акций по основным индексам, а также снижения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Банк России не исключил рост ключевой ставки в 2023 году

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС упадут на следующей неделе на 1,23%, до 2121 пункта и на 2,72%, до 1086 пунктов соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 1,39 доллара, до 99,3 доллара за баррель, курс евро на форексе останется немного ниже 1,03 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 40 копеек, выше 61 рубля, евро — на 30 копеек, до 62,6 рубля, ожидают эксперты.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка считает, что следующая неделя будет насыщена статистикой по реальному сектору. В понедельник выйдет блок экономических данных по КНР, который, по ожиданиям эксперта, покажет улучшение ситуации после частичного ослабления карантинных ограничений. Во вторник и среду — данные по промышленному производству и розничным продажам в США.

Эксперт полагает, что негативных сюрпризов от статистики не будет. "Соответственно, рассчитываем, что импульс к росту глобальных рынков может сохраниться в первой половине недели, причем развивающие рынки, отстающие от развитых, могут выглядеть получше. По индексу S&P 500 умеренно позитивная картина сохраняется — в случае закрепления выше 4200 пунктов следующей целью может выступить район 200-дневной средней (4330 пунктов)", — прогнозирует он.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" предполагает, что предстоящая неделя на мировом рынке будет более спокойной. Инвесторы в первую очередь будут оценивать публикацию июльской статистики по промышленному производству и розничным продажам в США, которая даст сигналы о перспективах рецессии. Не менее важными для динамики рынка будут и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, обращает внимание эксперт.

Он добавил, что в последнее время американский регулятор придерживается более жесткой риторики, указывая на слишком оптимистичные ожидания рынка относительно смягчения ДКП. Продолжение жестких заявлений представителей ФРС США на следующей неделе может несколько ослабить позитив на рынке. В целом риски дальнейшего снижения спроса на рисковые активы сохраняются, хоть и на предстоящей неделе они вряд ли реализуются в полном масштабе, по мнению Григорьева.

"На зарубежных площадках неделя начнется с выхода данных об инвестициях в основные средства, промышленному производству и розничным продажам Китая, которые, вероятно, покажут восстановление второй по величине экономике мира после коронавирусных локдаунов. В США стоит отметить выход первых данных по рынку жилья за июль (ожидается сохранение тенденции на охлаждение), промышленному производству, розничным продажам. Западные фондовые площадки сохраняют склонность к среднесрочному росту", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что техническая картина по нефти остается умеренно негативной: даже предрекающие рост спроса прогнозы МЭА и ОПЕК не позволили котировкам преодолеть отметку 100 долларов за баррель сорта Brent. Росстат ожидает снижение российской экономики на 4% во втором квартале

РУБЛЬ БУДЕТ ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

На следующей неделе волатильность валютного рынка подрастет: с одной стороны, конъюнктурно рубль все-таки смотрится уязвимо, с другой — через две недели экспортерам платить налоги, к которым они начинают готовиться активно примерно за неделю, рассуждает Локтюхов.

"Из конъюнктурных факторов поддержки доллара мы выделяем, помимо сезонных, послабления для нерезидентов на фондовом рынке РФ. Поэтому допускаем попытки доллара в начале недели перейти в более высокий диапазон — зону 61-65 рублей, но опасаемся, что к концу недели этот рост может быть "съеден" усилением продаж со стороны экспортеров", — добавляет он.

Фактором неопределенности для рубля станет допуск нерезидентов из стран, не являющихся недружественными, к торгам на рынке ОФЗ, считает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Потенциальная доля таких инвесторов составляет 5-10%. То есть речь идет об объемах около 140-280 миллиардов рублей. Далеко не все средства уйдут с рынка с последующей конвертацией в валюты. Соответственно, эффект от распродаж может оказаться довольно слабым и непродолжительным. Тем не менее распродаж ОФЗ может хватить, чтобы снизить влияние налогового периода на курс рубля. Поэтому "россиянин" может немного ослабнуть", — добавляет он.

В отсутствие важных новостей курс доллара будет колебаться в диапазоне 59-62 рубля, оценивает Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс". Рубль вошел в боковик на пике сезона отпусков

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций. Новых надежных драйверов для роста пока нет, активность торгов, скорее всего, останется пониженной", — делится мнением Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Локтюхов замечает, что на российском рынке акций царит безыдейность из-за вялого спроса на ключевые "голубые фишки". Наиболее слабо смотрятся акции Сбербанка и "Газпрома" (последний даже обновил 12 августа минимумы с февраля). "Мы опасаемся, что давление на ключевые бумаги в ближайшие дни может усилиться, а индекс Мосбиржи может вновь тестировать отметку 2000 пунктов, в том числе и из-за технического фактора — конвертации ADR российских компаний в акции", — прогнозирует он.

"На следующей неделе российский фондовый рынок продолжит ориентироваться на корпоративные и геополитические сигналы и при прочих равных может остаться в рамках сформированных недавно диапазонов торгов. Приход нерезидентов из дружественных стран на рынок акций РФ пока откладывается, что само по себе стабилизирует настроения, но уже с понедельника, 15 августа, нерезидентов ждут на рынке облигаций, что может спровоцировать повышенную волатильность на долговых площадках", — предполагает Кожухова.

По ее мнению, индекс Мосбиржи в целом продолжает движение в краткосрочном "боковике", ограниченном 2020-2220 пунктов, в то время как индекс РТС при отсутствии поддержки со стороны рубля может быть склонен к закреплению ниже 1000 пунктов.

"Нерезиденты из дружественных стран получат возможность торговать облигациями на Московской бирже. Мы не ожидаем больших распродаж, поскольку доля этих инвесторов относительно невелика. Но и покупок с их стороны, скорее всего, не будет, поскольку доходность облигаций пока еще намного ниже инфляции", — обращает внимание Ващенко.

Он добавил, что лучше рынка могут торговаться акции крупных компаний нефтегазового сектора, но в целом ярко выраженной отраслевой динамики не ожидается. "Вероятнее всего торговая активность на рынке будет низкой в свете продолжающегося сезона отпусков, а тренд – боковым. Ориентируемся на диапазон 2050-2200 пунктов по индексу Мосбиржи", — заключил эксперт. Эксперт оценил вероятность повторения кризиса 2008 года

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Бахтин отмечает, что Мосбиржа с 15 августа допустит к торгам облигациями нерезидентов из дружественных стран. Стартует в этот день и автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях. Также в фокусе внимания участников торгов, по мнению эксперта, будут общерыночные настроения, геополитика, динамика сырьевых цен и курсов валют, сигналы регуляторов, корпоративные новости и ключевая экономическая статистика.

"Из локальных новостей могут оказаться наиболее интересными комментарии в отношении потенциальных дивидендов за первое полугодие в рамках отчетности МТС и совета директоров "Татнефти". Финансовые результаты в РФ также представят "Группа Позитив", Ozon, En+ Group и "Магнит". В понедельник стартует автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях", — подчеркивает Кожухова.

Кочетков ожидает, что сектор нефти и газа может претендовать на отскок вслед за нефтяными котировками, которые смогли заметно повыситься на завершившейся в эту пятницу рабочей неделе. "В секторе информационных технологий сохранится высокая волатильность с высоким риском более глубокой коррекции. Отраслевой индекс строительных компаний начнет закладывать ожидания в связи с ростом ипотечного кредитования, которое, кстати, также поддержит сектор финансов", — подытожил он.