МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги пятницы ростом после публикации статистики из еврозоны и Великобритании, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,47% — до 7500,89 пункта, французский CAC 40 — на 0,14%, до 6553,86 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 13795,85 пункта.

Объем промышленного производства в странах еврозоны в июне вырос на 2,4% в годовом выражении, а за месяц — на 0,7%. Оба показателя оказались лучше прогнозов.

А экономика Великобритании во втором квартале выросла в годовом выражении сильнее ожиданий – на 2,9%. Промпроизводство в стране за июнь в то же время снизилось к маю, но меньше прогнозов, на 0,9%.

По итогам недели фондовые индексы Европы также показали рост – FTSE 100 увеличился на 0,8%, CAC 40 – на 1,3%, DAX – на 1,6%. В основном позитивная динамика поддерживалась данными о замедлении годовой инфляции в США по итогам июля до 8,5% с рекордных с 1984 года 9,1% в июне. Это дало инвесторам надежду на смягчение политики Федеральной резервной системы США.