МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Доллар в понедельник утром торгуется разнонаправленно по отношению к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы оценивают ряд экономических данных и параметров, включая положение на рынке американского долга и первую оценку ВВП Японии прошлого квартала, свидетельствуют данные торгов. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару снижается до 1,0250 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара; курс доллара к иене опускается до 133,24 иены со 133,43 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,14%, до 105,78 пункта.

Неоднозначная динамика на рынке американской валюты в понедельник утром обусловлена различными факторами. С одной стороны, ослаблению доллара способствует уменьшение доходности десятилетних гособлигаций US Treasuries до 2,840% с уровня прошлого закрытия в 2,849%, что делает американскую валюту менее привлекательной с точки зрения доходности вложений в неё.

С другой стороны, согласно предварительным данным, квартальный рост ВВП Японии составил 0,5% вместо ожидавшихся 0,6%. А в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) ВВП страны поднялся на 2,2% при прогнозе роста на 2,5%.