МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник снижается в рамках коррекции после роста четвертую неделю подряд, также инвесторы фиксируют прибыль, свидетельствуют данные торгов. Дороже золота. Россия придумала, как обойтись без доллара и евро

По состоянию на 10.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 9,75 доллара, или на 0,53%, до 1805,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,75% — до 20,543 доллара за унцию.

Стоимость драгоценного металла в понедельник утром снижается в рамках коррекции после роста четвертую неделю подряд — самого продолжительного еженедельного роста с начала года. Негативная динамика также может быть обусловлена фиксацией прибыли.

"Сегодняшнее движение вниз может быть связано с некоторой фиксацией прибыли, поскольку рынки, возможно, уже в значительной степени оценили повествование о пике инфляции", — заявил агентству Блумберг аналитик IG Ип Цзюнь Жун (Yeap Jun Rong.

Кроме того, поддерживает снижение цены укрепляющийся доллар. Индекс доллара растет на 0,21%, до 105,85 пункта. В случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.