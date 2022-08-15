МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы слабо растут в понедельник на понижении ключевой ставки Народным банком Китая, инвесторы реагируют с осторожностью, следует из данных торгов. СМИ: Народный банк Китая неожиданно снизил две ключевые процентные ставки

По состоянию на 11.06 мск индекс FTSE 100 вырос на 0,13% — до 7510,5 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 6560,77 пункта, немецкий DAX — снизился на символические 0,02%, до 13793,32 пункта.

Ранее в понедельник стало известно, что Народный банк Китая снизил процентную ставку в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на один год объемом в 400 миллиардов юаней (59,33 миллиарда долларов) на 10 базисных пунктов — до 2,75% с 2,85%. Неожиданное понижение ставки означает замедление китайской экономики.

"Снижение ставки показывает, что существуют экономические трудности", — заявила агентству Блумберг экономист банка ING Айрис Панг (Iris Pang).

Инвесторы оценивают данные из Китая с осторожностью, что отражается на слабом росте рынков. При этом основным "драйвером" роста становятся защитные активы, такие как акции здравоохранения, телекоммуникаций и производителей товаров массового потребления.