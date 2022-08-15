МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Автоматическая конвертация депозитарных расписок российских компаний в акции, стартовавшая в понедельник, не приведет к резкому падению рынка, однако может оказать на него дополнительное давление на фоне желания части инвесторов выйти из активов, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов. "Татнефть" конвертирует американские депозитарные расписки в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

"Расконвертация депозитарных расписок может оказать на рынок дополнительное давление, поскольку часть инвесторов, которые скупали в феврале российские акции на иностранных рынках, сейчас могут захотеть выйти. Тем не менее, вряд ли это создаст резкую просадку рынка в один день, сама процедура требует времени и реализована будет не одномоментно", — считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

По мнению Соловьева, в зоне риска наиболее ликвидные бумаги — "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, "Лукойл" и другие.

Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" обращает внимание, что инвесторы, которые удерживали бумаги через депозитарные расписки на иностранных биржах, потеряли к ним доступ, но путем расконвертации они получат возможность распоряжаться акциями.

"Речь идет только о расписках зарегистрированных в России компаний. Они торговались на иностранных площадках и были у большинства голубых фишек: "Норникеля", "Лукойла", Сбербанка и др. Расконвертация не касается иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в РФ ("Русагро", Ozon, "Яндекс" и других компаний, юрлица которых зарегистрированы в других странах)", — напомнил эксперт.

"С весны процесс расконвертации уже проводился, так что значительная часть инвесторов уже могла перевести свои бумаги. Но риск некоторого навеса сохраняется. Однако он не возникнет одномоментно, а будет распределен во времени. Рынок может постепенно переварить объем предложения от инвесторов, расконвертировавших свои расписки", — уточнил Карпунин, напомнив, что ЦБ во избежание массовой распродажи акций после конвертации расписок ограничил возможность продажи таких бумаг 5% от расконвертированных бумаг в день.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Как напомнили эксперты, Мосбиржа в начале августа отложила допуск дружественных нерезидентов к рынку акций РФ с 8 августа на неопределенный срок. А ЦБ объявил о полугодовом запрете (карантине) на сделки с бумагами, выкупленными нерезидентами из дружественных стран у нерезидентов из недружественных стран, в том числе у контролируемых иностранных компаний (КИК), за исключением бумаг, приобретенных с 1 марта 2022 года.

Искандер Луцко из ITI Capital считает, что после масштабных продаж в самом начале августа регулятор, видимо, полностью осознал негативные последствия для рынка акций от расконервертации расписок и потенциального навеса. "По нашим расчетам, доля расписок составляет порядка 25% капитализации всего российского рынка, или порядка 124 миллиардов долларов, из которых 87 миллиардов долларов приходятся на нерезидентов, в том числе 37 миллиардов долларов – на нерезидентов из дружественных стран", — дополняет Луцко.

Эксперт оценивает как высокую вероятность того, что после начала спецоперации РФ на Украине существенный объем российских расписок перешел от нерезидентов из недружественных стран к нерезидентам из дружественных, а также к КИК, хотя они зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. Многие нерезиденты из дружественных стран планировали реализовать этот объем через локальных брокеров, что и привело бы к масштабным продажам, добавил он.

"Запрет на сделки будет действовать долгое время, а "заморозка" средств от продажи расписок продлится более шести месяцев, что снизит мотивацию инвесторов по-прежнему покупать расписки в целях расконвертации", — считает Луцко.

Он заключил, что введение запрета повышает спекулятивность рынка, так как в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет опаснее формировать позиции ввиду навеса, который может продавить рынок после снятия ограничений, даже частичных.