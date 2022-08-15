 

МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Автоматическая конвертация депозитарных расписок российских компаний в акции, стартовавшая в понедельник, не приведет к резкому падению рынка, однако может оказать на него дополнительное давление на фоне желания части инвесторов выйти из активов, следует из комментариев опрошенных РИА Новости экспертов.

Эмблема нефтяной компании "Татнефть"

"Татнефть" конвертирует американские депозитарные расписки в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены депозитарные расписки. Как пояснял ЦБ, автоматическую конвертацию проведут в сжатые сроки, чтобы владельцы депозитарных расписок смогли уже в ближайшее время получить российские акции, не ограниченные в обороте и в реализации прав по ним.

"Расконвертация депозитарных расписок может оказать на рынок дополнительное давление, поскольку часть инвесторов, которые скупали в феврале российские акции на иностранных рынках, сейчас могут захотеть выйти. Тем не менее, вряд ли это создаст резкую просадку рынка в один день, сама процедура требует времени и реализована будет не одномоментно", — считает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

По мнению Соловьева, в зоне риска наиболее ликвидные бумаги — "Газпром", "Роснефть", Сбербанк, "Лукойл" и другие.

Василий Карпунин из "БКС Мир инвестиций" обращает внимание, что инвесторы, которые удерживали бумаги через депозитарные расписки на иностранных биржах, потеряли к ним доступ, но путем расконвертации они получат возможность распоряжаться акциями.

"Речь идет только о расписках зарегистрированных в России компаний. Они торговались на иностранных площадках и были у большинства голубых фишек: "Норникеля", "Лукойла", Сбербанка и др. Расконвертация не касается иностранных эмитентов, осуществляющих деятельность в РФ ("Русагро", Ozon, "Яндекс" и других компаний, юрлица которых зарегистрированы в других странах)", — напомнил эксперт.

"С весны процесс расконвертации уже проводился, так что значительная часть инвесторов уже могла перевести свои бумаги. Но риск некоторого навеса сохраняется. Однако он не возникнет одномоментно, а будет распределен во времени. Рынок может постепенно переварить объем предложения от инвесторов, расконвертировавших свои расписки", — уточнил Карпунин, напомнив, что ЦБ во избежание массовой распродажи акций после конвертации расписок ограничил возможность продажи таких бумаг 5% от расконвертированных бумаг в день.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДРУЖЕСТВЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ

Как напомнили эксперты, Мосбиржа в начале августа отложила допуск дружественных нерезидентов к рынку акций РФ с 8 августа на неопределенный срок. А ЦБ объявил о полугодовом запрете (карантине) на сделки с бумагами, выкупленными нерезидентами из дружественных стран у нерезидентов из недружественных стран, в том числе у контролируемых иностранных компаний (КИК), за исключением бумаг, приобретенных с 1 марта 2022 года.

Искандер Луцко из ITI Capital считает, что после масштабных продаж в самом начале августа регулятор, видимо, полностью осознал негативные последствия для рынка акций от расконервертации расписок и потенциального навеса. "По нашим расчетам, доля расписок составляет порядка 25% капитализации всего российского рынка, или порядка 124 миллиардов долларов, из которых 87 миллиардов долларов приходятся на нерезидентов, в том числе 37 миллиардов долларов – на нерезидентов из дружественных стран", — дополняет Луцко.

Эксперт оценивает как высокую вероятность того, что после начала спецоперации РФ на Украине существенный объем российских расписок перешел от нерезидентов из недружественных стран к нерезидентам из дружественных, а также к КИК, хотя они зарегистрированы в недружественных юрисдикциях. Многие нерезиденты из дружественных стран планировали реализовать этот объем через локальных брокеров, что и привело бы к масштабным продажам, добавил он.

"Запрет на сделки будет действовать долгое время, а "заморозка" средств от продажи расписок продлится более шести месяцев, что снизит мотивацию инвесторов по-прежнему покупать расписки в целях расконвертации", — считает Луцко.

Он заключил, что введение запрета повышает спекулятивность рынка, так как в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет опаснее формировать позиции ввиду навеса, который может продавить рынок после снятия ограничений, даже частичных.

 