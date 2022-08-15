МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника теряет 0,24% на фоне падения нефтяных котировок и реакции инвесторов на конвертацию депозитарных расписок в акции, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Центробанк напомнил компаниям об уведомлении о запуске конвертации расписок

Индекс Мосбиржи к 15.24 мск сокращается на 0,24%, до 2142,21 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,84%, до 1095,78 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 96 копеек, до 61,57 рубля, евро — на 5 копеек, до 62,36 рубля.

"Основное снижение сегодня объясняется падением цен на энергоносители. Тем не менее на рынке присутствует сегментированный спрос", — отмечает Владимир Соловьев из Промсвязьбанка.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 5,17% — до 93,08 доллара за баррель.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" уточняет, что на старте сессии российский рынок совершил рывок вверх, но вскоре сдал позиции. Опасения, по мнению эксперта, вызывает начавшаяся сегодня автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах снижения котировок — расписки HeadHunter (-3,37%), VK (-1,87%), Globaltrans (-1,09%), акции "Татнефти" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-1,81%), "Совкомфлота" (-1,69%), "Газпрома" (-1,01%), Сбербанка (-1%), "Роснефти" (-0,77%), "Лукойла" (-0,62%). Биржевые цены на газ в Европе достигли 2180 долларов за тысячу кубометров

Владимир Чернов из ФГ "Финам" поясняет, что бумаги "Сургутнефтегаза" дешевеют на фоне того, что началась автоматическая расконвертация АДР в акции.

Соловьев добавляет, что цены на нефть марки Brent торгуются вокруг отметки 93 доллара за баррель, что оказывает негативное влияние в первую очередь на бумаги нефтегазового сектора.

"Автоматическая конвертация расписок, которая началась 15 августа, коснется лишь компаний, зарегистрированных в России и торговавшихся также за рубежом ("Газпром", "Лукойл", ВТБ, "Норникель", "Роснефть "и другие), по которым может постепенно образоваться избыточное предложение акций" — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Лидеры роста котировок — акции "СПБ Биржи" (+14,42%), "Соллерс" (+7,38%), расписки Fix Price (-5,8%), "О'Кей" (+4,78%), ЦИАН (+2,73%), X5 Group (2,45%), Ozon (2,36%).

Владимир Чернов из Freedom Finance Global замечает, что акции "СПБ Биржи" дорожают на фоне увеличения в обращении количества иностранных ценных бумаг с 200 до 350 штук с 17 августа. Ожидается рост комиссионных сборов и повышение выручки.

"Сектор ритейла в целом продолжал смотреться лучше рынка ввиду надежд инвесторов на дальнейшую стабилизацию настроений и рост потребления со стороны покупателей", — отмечает Кожухова.

При этом, подчеркивает эксперт, процесс конвертации расписок не затронет обращающиеся на Мосбирже расписки зарегистрированных за рубежом российских компаний (X5 Retail Group, Ozon, Fix Price, "Русагро" и других), которые не окажутся "под навесом" избыточного предложения. Последний фактор может оказывать поддержку растущим сегодня распискам наряду с общими фундаментальными причинами, отметила Кожухова.

"Также в позитивной зоне сектор потребления. Торговые сети в своей отчетности за второй квартал показали рост выручки… Соответственно, сектор продолжает вызывать интерес, тем более, если учитывать уход из России ряда иностранных игроков, которые освободили жизненное пространство" — добавил Андрей Кочетков из "Открытие Research". "СПБ Биржа" увеличит число торгуемых зарубежных ценных бумаг до 350

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Ввиду отсутствия идей на российском фондовом рынке мы не ждем сегодня значимых движений и полагаем, что индекс Мосбиржи к концу дня закроется в середине диапазона 2100-2150 пунктов", — прогнозирует Соловьев.

По мнению Игоря Додонова из ФГ "Финам", каких-то явных драйверов для продолжения подъема пока так и не появилось, но и фиксировать прибыль инвесторы, судя по всему, не торопятся, несмотря на наметившуюся приостановку ралли на мировых фондовых площадках и снижение цен на нефть и промышленные металлы.

"Ожидаем сохранения консолидационного настроя до конца сессии. При этом движения в акции "Татнефти" могут вызвать новости с совета директоров компании, где рассматривается вопрос о дивидендах", — полагает эксперт.

Бабин считает, что индекс Мосбиржи формирует консолидацию, верхней границей которой может выступить двухнедельный максимум, установленный в четверг на отметке 2175 пунктов, а нижней — пятничный минимум в 2117 пунктов.