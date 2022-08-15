МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник снижается на росте доллара, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Фондовые индексы США снижаются на опасениях за экономику Китая

По состоянию на 17.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,28%, до 1792,20 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 2,92% — до 20,093 доллара за унцию.

Так, как отмечает портал портал MarketWatch, ссылаясь на комментарий главного рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чендлера (Marc Chandler), "виновато" в падении стоимости этого драгметалла "возобновление укрепления доллара США". Индекс американской валюты растет на 0,55%, до 106,22 пункта. В случае укрепления доллара золото становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает

При этом некоторые эксперты считают, что предсказать дальнейшую динамику цен на золото пока невозможно. "Еще рано делать выводы о том, продолжит ли цена на золото снижаться, но ясно одно — цена в 1800 долларов за унцию становится новым психологическим барьером", — приводит MarketWatch мнение главного аналитика брокера OANDA Крейга Эрлама (Craig Erlam).