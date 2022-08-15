МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в понедельник по индексу Мосбиржи и опустился по РТС, отыгрывая рост доллара против рубля, следует из данных Московской биржи.

Затишье, характерное для пика летнего сезона отпусков, привело к тому, что объем торгов оказался около минимумов лета текущего года – 22,6 миллиарда рублей по акциям, входящим в расчет индекса Мосбиржи.

Этот индекс к закрытию торговой сессии повысился на 0,83%, до 2165,12 пункта, долларовый РТС — снизился на 0,3%, до 1112,93 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 70 копеек — до 61,31 рубля.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

Российский рынок акций в понедельник мало менялся на фоне неоднозначных факторов в условиях летнего затишья. Главным событием дня для участников рынка стала начавшаяся в понедельник автоматическая конвертация депозитарных расписок российских эмитентов в обыкновенные акции, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Инвестсообщество относится к этому событию неоднозначно. С одной стороны, есть небезосновательные опасения, что конвертация депозитарных расписок в акции приведет к их продаже владельцами, а это повлечет за собой глубокую коррекцию. С другой стороны, существует мнение, что после стабилизации ситуации на фондовых площадках многие эмитенты могут выплатить хорошие дивиденды, поэтому не у всех есть мотивы продавать акции", — рассуждает она.

Фактором давления на российский рынок акций выступило усилившееся падение рынка нефти, обновляющего минимумы с февраля и закрепляющегося ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Он вечером теряет 3,4%, до 94,7 доллара.

Участники рынка отыгрывают китайскую макроэкономическую статистику. Ранее в понедельник стало известно, что объем производства крупных промышленных предприятий КНР в июле вырос на 3,8% в годовом выражении, хотя аналитики прогнозировали рост на 4,6%. Замедление роста китайской экономики связывают с жесткими коронавирусными ограничениями, вызывающими снижение внутреннего спроса.

В лидерах роста цены на Московской бирже оказались бумаги "Русала" (+6,8%), расписки "Эн+ Груп" (+10%), ЦИАН (+5,1%), акции ММК (+3,6%). Упали акции ДВМП (-1,7%), префы "Татнефти" (-2,1%), расписки VK (-1,7%), бумаги Polymetal (-1,3%).

Акции разработчика решений для информационной безопасности — компании "Позитив" — упали на 5,7%. Инвесторы зафиксировали прибыль "на факте" сильного отчета за второй квартал по МСФО, показавшего удвоение выручки и активное наращивание клиентской базы, комментирует Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Акции компании — одни из немногих на рынке, остающимися акциями роста при этом с дивидендами", — полагает он.

ПРОГНОЗЫ

Объемы торгов продолжают оставаться крайне низкими, при этом индекс Мосбиржи остается в границах боковика 2050-2230 пунктов, оценивает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Считаем, что в отсутствии положительных или негативных новостей индекс продолжит находиться в этих границах", — добавляет он.

Для индекса Мосбиржи на торги 16 августа ожидается диапазон: 2100–2200 пунктов, считает Мильчакова из Freedom Finance Global.