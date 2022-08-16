МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Доля "ранних" торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" может увеличиться в общем объеме примерно вчетверо, до 20%, от доли, достигнутой после возобновления торговли с 10.00, прокомментировал РИА Новости заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "СПБ Биржа" увеличит число торгуемых зарубежных ценных бумаг до 350

Возобновление со среды, впервые с февраля, основных торгов на "СПБ бирже" с 10.00 мск добавило около 5% в общий объем этих торгов, оценила для агентства ранее сама торговая площадка.

Раннее начало торгов — позитивная новость, считает Ващенко. "Объемы не размазываются по новому торговому времени, а именно увеличиваются. Сейчас, в связи с (международными — ред.) санкциями и ответными мерами роль "СПБ биржи" как крупного европейского провайдера снизилась. Но тем не менее именно ранние торги очень важны. На них может приходиться и более 20% объемов со временем", — заключил он.

"СПБ биржа" — основная площадка, на которой торгуются иностранные акции в России и крупнейший организатор подобных торгов в российской юрисдикции. В конце февраля основные торги на этой бирже с 10.00 мск были приостановлены в связи с опасениями по поводу недостаточной ликвидности на рынке в первой половине дня.

"СПБ биржа" возобновила с 10 августа основную торговую сессию с 10.00 мск, участники торгов получили возможность заключать биржевые сделки с ценными бумагами 200 зарубежных компаний. Биржевые торги остальными ценными бумагами, входящими в группу инструментов "иностранные ценные бумаги", с листингом в США и доступными для заключения сделок (суммарно более 1700 акций и депозитарных расписок), по-прежнему начинаются в 15.30 мск.