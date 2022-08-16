МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов вторника демонстрирует уверенный рост на 1,51% на фоне допуска Еврокомиссией возможности расчетов европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Мосбиржа установит запрет на короткие продажи акций "СПБ Биржи"

Индекс Мосбиржи к 15.38 мск растет на 1,51%, до 2197,74 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1128,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет в то же время на 14 копеек, до 61,36 рубля, евро снижается на 4 копейки, до 62,31 рубля.

"Сегодняшний день на российском рынке проходит в позитивном ключе. Еврокомиссия допустила возможность расчетов европейских депозитариев с Национальным расчетным депозитарием РФ, но только в том случае, если последний не получит выгоду. Если процедура будет согласована, российские инвесторы смогут получить выплаты, которые были заморожены", — отмечает Ксения Лапшина ФГ "Финам".

Она добавила, что пока внешний фон складывается нейтральный, российские инвесторы демонстрируют склонность к покупкам акций из широкого спектра и разных секторов, покупают даже нефтяников, несмотря на коррекцию в понедельник.

"Восходящей динамике у нас способствует ослабление опасений навеса предложения акций со стороны части нерезидентов, которые возвращаются на рынок, а также владельцев расконвертируемых депозитарных расписок", — полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

На данный момент октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,3% — до 95,38 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Лидеры роста котировок — акции Polymetal (+6,45%), Qiwi (+6,45%), "Полюса" (+3,88%), "Газпрома" (+3,4%), "Роснефти" (+3,13%), "Татнефти" (+2,52%), "СПБ Биржи" (+1,51%), расписки TCS Group (+4,24%), "Циана" (+4,2%), префы "Татнефти" (+5,17%), "Лензолото" (+2,56%). Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в сентябре вырастет

"Отмечаем рост акций "Татнефти" после рекомендации совета директоров по выплате дивидендов, компания выплатит 32,71 рубля на акцию по итогам I полугодия, дивидендная доходность в текущих ценах составляет 7,5% по "обычке" и 7,8% по "префам". "Газпром" прибавляет на фоне взлета цен на газ в Европе выше 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта", — поясняет Лапшина.

Эксперт обращает внимание на акции "СПБ Биржи", которые продолжают бурный рост, а за последние 7 торговых сессий взлетели уже более чем на 150%. Вероятно, это послужило одной из причин того, что НКЦ сообщил о введении гарантийного обеспечения в размере 100% для обыкновенных акций "СПБ Биржи" и фьючерсов на них, предполагает Лапшина. "Также с 22 августа будет введен запрет коротких продаж акций "СПБ Биржи". Свое решение НКЦ объяснил повышенными рисками торговли данными инструментами в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента", — дополнила она.

"Рост "префов" "Лензолото", вероятно, связан с последними новостями о том, что за последние 4 месяца почти 4 миллиарда рублей было вложено в золото инвесторами в России в разного рода инструментов от акций до паевых фондовой и естественно на этом фоне долгосрочно рос спрос на все инструменты, связанные с золотом. Также в долгосрочной перспективе спрос на бумаги "Лензолото" подогревается дивидендным статусом бумаги", — поясняет Олег Абелев из "Риком-Траст".

В лидерах снижения котировок — акции ПИК (-1,53%), АФК "Системы" (-0,65%), "Сургутнефтегаза" (-0,51%), ДВМП (-0,39%), ММК (-0,3%) расписки Fix Price (-1,18%), Ozon (-0,75%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Если котировки нефти сумеют перейти к более или менее устойчивому восстановлению, индекс Мосбиржи уже сегодня может проверить на прочность ближайшее техническое препятствие в виде месячной вершины 2220 пунктов, где фондовый индикатор последний раз находился в конце июля", — прогнозирует Бабин.

По мнению Софии Кирсановой из УК "Первая", ориентир по закрытию индекса Мосбиржи составляет 2150-2200 пунктов, по индексу РТС 1100-1150 пунктов.