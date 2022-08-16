МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов вторника превысили отметку в 2600 долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта, растут почти на 13%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На открытии цена фьючерсных контрактов на поставку газа в сентябре (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) составляла около 2418 долларов, затем скорректировалась и опустилась ниже 2400 долларов, минимум достигал 2348 долларов за тысячу кубометров. Однако к середине дня котировки начали наращивать темпы роста. В 13.43 мск превысили 2500 долларов, а к 15.42 перешагнули 2600 долларов. По состоянию на 15.52 мск ценовой максимум составлял 2631,7, что на 13,3% выше расчетной цены накануне (2321,5 доллара).

В прошлом году европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали причины его возникновения с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Сейчас Европа продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с поставками из России. Экспорт российского газа упал после начала военной операции на Украине: поставки по "Северному потоку" и через украинскую газотранспортную систему значительно снизились, а по "Ямал — Европе" вовсе прекратились.

Среднемесячная расчетная цена ближайших газовых фьючерсов на ICE, по расчетам РИА Новости, в июле подскочила почти на 50% — до примерно 1805 долларов за тысячу кубометров со 1180 долларов в июне, тогда как в середине лета прошлого года не превышала 500 долларов. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.