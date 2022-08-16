МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник немного снижается к доллару и слегка прибавляет к евро на фоне попыток рынка нефти стабилизироваться после падения в предыдущие дни ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent. Цены на нефть падают в ходе торговой сессии вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышался на 16 копеек, до 61,39 рубля, евро снижался на 6 копеек, до 62,29 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 3 копейки, до 9 рублей, а объем торгов им составил 60,9 миллиарда рублей против 95,2 миллиарда по евро и 62,2 миллиарда по доллару.

Такая динамика объемов может свидетельствовать об операциях, связанных с торговлей, считает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". "Рост поставок в РФ лекарств из Европы, высокие цены на газ стимулируют операции в евро. При этом клиенты российских брокеров под угрозой роста комиссий также могут нарастить продажи евро в рамках ухода из этой валюты", — добавляет он.

Доллар рос к рублю на 0,3%, евро снижался на 0,1%, а юань — на 0,3%. Рублевая цена нефти составила около 5,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты во вторник теряет к доллару и немного прибавляет относительно евро, отыгрывая движение европейской валюты в направлении 1,01 доллара. Биржевые цены на газ в Европе перешагнули 2600 долларов за тысячу кубов

Попытки рынка нефти стабилизироваться после падения балансируют курс российской валюты. Нефтяные котировки днем теряют 0,44%, до 94,7 доллара. Часами ранее цена нефти марки Brent росла на 0,4%, до 95,5 доллара.

Нефть марки Brent продолжает торговаться в узком диапазоне ниже 95 долларов за баррель. Инвесторы обеспокоены возможным ростом предложения на фоне возобновления переговоров по ядерной сделке Ирана и США. Краткосрочно на динамику цен могут также повлиять данные по запасам углеводородов от Американского института нефти, комментирует София Кирсанова из УК "Первая".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался днем на 0,3% до 106,8 пункта, что сигнализирует о слабом спросе на рисковые валюты на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Во вторник курс доллара может протестировать уровень в 61,75 рубля, тем не менее в дальнейшем по мере приближения пика налогового периода у рубля сохраняется потенциал к укреплению, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Во вторник нефтяные котировки, похоже, стабилизируются, что может позволить валюте РФ во вторник вернуться к уровню 61 рубля за доллар, полагает Юрий Попов из SberCIB Investment Research.

В условиях текущих цен на нефть и в отсутствии драйверов роста для рубля текущий краткосрочный ориентир по курсу доллара 59-62 рубля за доллар, считает Кирсанова из УК "Первая".