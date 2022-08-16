МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник уверенно вырос по широкому спектру акций и депозитарных расписок, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал рост на 2%, до 2208,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,62%, до 1142,05 пункта.

"Темпы роста расширились во второй половине дня, когда к единичным корпоративным историям прибавилось ралли в основных "голубых фишках". Лучше остальных выглядят акции компаний нефтегазового сектора, а также металлургического направления", — отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

"Российский рынок акций во вторник показал хороший рост. Уверенности покупателям придал новостной фон. Еврокомиссия допустила возможность расчетов европейских депозитариев с российским Национальным расчетным депозитарием. Кроме того, снизились опасения формирования навеса предложения акций со стороны нерезидентов", — также отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

При этом Михаил Шульгин из "Открытие Research" отмечает, что между тем драйверов для ралли не видно. Он напоминает, что согласно данным Мосбиржи, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 77%, а институциональные инвесторы малоактивны по объективным причинам. Среди них отсутствие возможности арбитража с западными площадками, отсутствие возможности быстро перемещать средства между счетами и отсутствие возможности быстрой и безопасной конвертации средств в твердые валюты.

"Отсюда торговля по принципу ротации. Растут одни сектора, потом через день или два фиксируется прибыль, деньги перекладываются в другие сектора. На таком драйвере далеко не уедешь. Но есть и плюсы – кажется, рынок достиг дна и падать больше просто некуда. По крайней мере, без новых шоков со стороны геополитической и внутриполитической повестки", — отмечает эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции "Татнефти" выросли на 2,82%, ее привилегированные акции – на 4,87% после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды по результатам полугодия в размере 32,71 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию.

В начале торгов обыкновенные акции "Татнефти" максимально подскакивали в цене на 7%, до 455 рублей, ее привилегированные акции – на 9,7%, до 435 рублей.

"Полюс" (+4,8%) и Polymetal (+9,78%) росли, несмотря на локальную слабость цен на золото и серебро. "Полюс" при этом ранее объявил о намерении 23 августа разместить еврооблигации в юанях, следуя актуальной политике перехода на расчеты в валютах дружественных стран взамен доллара и евро", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах роста также расписки сети частных клиник "ЕвроМедЦентр" (+14,34%), TCS (+7,26%), Qiwi (7,04%), акции "Акрона" (+6,11%), расписки девелоперской группы "Эталон" (+4,81%), ЦИАНа (+4,77%) и акции "Ренессанс страхования" (+4,7%).

Значительно выросли и акции "Газпрома" (+3,72%), "Детского мира" (+3,47%), "Новатэка" (+3,34%), более чем по 1% прибавили префы и обыкновенные акции Сбербанка.

При этом снизились акции "Интер РАО" (-1,82%), "Русала" (-1,79%)и "Эн+ Групп" (-1,46%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рост индекса Мосбиржи может продолжиться и в среду, но, вероятно, более низкими темпами, прогнозирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В середине недели российский рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней, при сопутствующей конъюнктуре возможно продолжение умеренного роста, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций". По его оценкам, 17 августа индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2225 пунктов.

"Завтра ожидаем позитивную динамику в отсутствие негативного новостного фона и возможно еще одно тестирование уровня 2200 пунктов индексом Мосбиржи. Ориентир на завтра по рублёвому бенчмарку: 2170-2220 пунктов, по индексу РТС: 1100-1150 пунктов", — говорит Антон Кравченко из УК "Первая".