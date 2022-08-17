МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в среду растет по основным индексам, следует из данных Московской биржи. Курс рубля растет к доллару и евро на открытии торгов в среду

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,54%, до 2220,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,7%, до 1150,06 пункта.