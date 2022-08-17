МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером опускается, находясь чуть выше отметки в 1780 долларов за тройскую унцию, удешевление продолжается на фоне укрепления доллара и роста доходности госбондов США, пока инвесторы ожидают публикацию протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 17.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 8,95 доллара, или на 0,5%, до 1780,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,63% — до 19,758 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) росла до 2,889% с уровня предыдущего закрытия в 2,824%. Гособлигации США являются альтернативной золоту инвестицией, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику. В то же время доллар укрепляется в иене на 0,9%, а удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте.

Одним из главных событий на рынке на текущей неделе остается протокол июльского заседания Федрезерва. Рынки надеются получить в документе подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора, в том числе относительно изменения ставки. Показатель был повышен уже четыре раза подряд, летом ставка была повышена дважды сразу на 75 базисных пунктов.

"Протокол должен дать рынкам больше ясности по поводу взглядов американского центробанка на текущую экономическую ситуацию и траекторию будущих повышений процентных ставок", — цитирует портал MarketWatch мнение рыночного аналитика Kinesis Money Руперта Роулинга (Rupert Rowling).