МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду завершил торги снижением на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций падает на укреплении рубля и коррекции после роста

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал снижение на 0,9%, до 2188,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1136,4 пункта

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 21 копейку, до 60,69 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 61,53 рубля.