2022-08-17T19:00:06+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220817/837815559.html
Российский рынок акций в среду сократился почти на один процент
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Российский рынок акций в среду завершил торги снижением на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал... ПРАЙМ, 17.08.2022
акции, рынки, новости, россия, рынок акций рф, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду завершил торги снижением на 0,9% по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов показал снижение на 0,9%, до 2188,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1136,4 пункта
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 21 копейку, до 60,69 рубля, курс евро — на 58 копеек, до 61,53 рубля.