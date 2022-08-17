МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций к завершению торговой сессии среды снизился на 0,9% по индексу Мосбиржи на фоне фиксаций прибыли инвесторами при ухудшении внешнего фона, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,9%, до 2188,56 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1136,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов) снизился на 15 копеек, до 60,75 рубля, евро снизился на 45 копеек, до 61,66 рубля.

"Индекс Мосбиржи скорректировался вниз после повышения в три предыдущие торговые сессии. Каких-то драйверов для дальнейшего роста рынка так и не появилось, и некоторые инвесторы, судя по всему, решили частично зафиксировать прибыль, поводом для чего стало заметное ухудшение конъюнктуры на биржах США и Европы в преддверии публикации протокола июльского заседания Федрезерва США", — поясняет Игорь Додонов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения котировок — акции "Мечела" (-4,09%), "Лукойла" (-2,76%), "Газпрома" (-2,65%), Qiwi (-2,33%), "СПБ Биржи" (-2,28%), АФК "Система" (-1,98%), "Алросы" (-0,43%), префы "Мечела" (-6,96%).

Додонов добавляет, что стоимость акций "Алросы" уменьшилась лишь на 0,43%, несмотря на призыв США, ЕС и Канады присвоить российским алмазам статус "кровавых" в рамках Кимберлийского процесса. Судя по всему, участники торгов посчитали маловероятной реализацию данной инициативы.

"Тем временем "Мечел" принял решение не раскрывать финансовые результаты за первое полугодие 2022 года, хотя и планирует обнародовать операционные показатели в четверг", — отмечает эксперт.

Лидеры роста котировок — акции Polymetal (+6,18%), "Фосагро" (+3,08%), "М.Видео" (+3,01%), ДВМП (+2,27%), "Магнита" (+1,8%), расписки ЦИАН (+0,59%).

Павел Веревкин из "Алор Брокер" считает, что снова лучше рынка выглядит Polymetal, но, учитывая долговую нагрузку компании и санкции на золотодобывающею отрасль РФ, рост последних дней выглядят иррациональным.

"ЦИАН отчитался о росте выручки во втором квартале на 31% в годовом выражении, до 1,9 миллиарда рублей. Скорректированная EBITDA взлетела в 4 раза, до 480 миллионов рублей, тем не менее компания получила чистый убыток в размере 389 миллионов рублей против прибыли в 400 миллионов рублей в аналогичном периоде прошлого года", — уточняет Додонов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" обращает внимание, что четверг ожидается насыщенным на корпоративные события днем и отметится публикацией финансовых результатов "Фосагро", "Эн+ Груп" и МТС за второй квартал.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи встретил сопротивление в районе уровня 2200 пунктов, рядом с которым проходит 50-дневная скользящая средняя. В случае пробития данных линий целью дальнейшего повышения станет район 2420 пунктов. При формировании коррекции поддержка будет найдена на отметке 2060 пунктов", — прогнозирует Додонов.

По оценке Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций" в четверг индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2100-2225 пунктов.

"Завтра ожидаем сохранение волатильности и смешанной динамики. Ориентир по рублевому бенчмарку: 2150-2220 пунктов, по индексу РТС: 1020-1060 пунктов", — предполагает Антон Тарасов из УК "Первая".