МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В четверг китайский юань торгуется против доллара США около минимума за три месяца. В среду вышли протоколы июльского заседания ФРС, из которых следует, что процентные ставки в США будут повышаться с целью обуздания инфляции. Reuters: Китай поддержит спрос в экономике и инфраструктурные проекты

В протоколах сказано, что в конце июля "почти не было свидетельств" ослабления инфляционного давления.

Ужесточение политики ФРС может обусловить дальнейшее укрепление доллара и оказать давление на другие основные валюты, так как капиталы направятся в сторону деноминированных в долларах активов.

Особенно сильное негативное воздействие такое развитие событий может оказать на юань, потому что не исключено, что Народный банк Китая еще больше смягчит денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику и занятость.

Однако, по словам информированных источников и аналитиков, у центрального банка мало пространства для маневра в условиях ускорения инфляции и оттока капиталов.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,7760, а на момент написания статьи торговалась по 6,7863, недалеко от достигнутого во вторник трехмесячного минимума 6,7978. Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7802 против 6,7863 в среду.

По словам трейдеров и аналитиков, причиной ослабление юаня в четверг могла также быть вероятность эскалации напряженности китайско-американских отношений, после того как Тайвань и Вашингтон договорились начать переговоры о торговле в рамках новой программы.

Аналитики MayBank считают, что вероятность снижения юаня, возможно, усиливается на неблагоприятном сочетании ухудшения макроэкономической ситуации и геополитической напряженности перед такими ключевыми событиями, как съезд Коммунистической партии Китая и промежуточные выборы в США. Китай научился жонглировать мировыми ценами на нефть

Политическая напряженность в регионе и склонность центрального банка Китая к смягчению политики заставили некоторые инвестиционные банки, включая Standard Chartered, понизить прогнозы динамики юаня.

"Мы по-прежнему ожидаем укрепления юаня на расхождении траекторий роста экономик Китая и США, вероятности ослабления доллара и все еще большого положительного сальдо торгового баланса Китая, но изменения в денежно-кредитной политике могут в краткосрочной перспективе ограничить потенциал снижения пары доллар/юань", — сказала аналитик Standard Chartered Бекки Лю.

По ее новому прогнозу, в конце 3-го квартала пара будет торговаться по 6,75, а не по 6,65, как ожидалось раньше. Прогноз на конец года по-прежнему составляет 6,6.

Рынки ожидают, что в понедельник Народный банк Китая понизит ставку по программе кредитования первоклассных заемщиков (LPR).

На момент написания статьи индекс доллара поднялся до 106,665 от уровня закрытия среды 106,574.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,8015.