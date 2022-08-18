МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в четверг снижается по основным индексам после попыток выйти в плюс в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. Рубль укрепляется к доллару после начала торгов четверга

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,36%, до 2180,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1133 пунктов.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,19%, затем пытался расти и максимально поднимался на 0,09%, после чего вновь перешел к снижению.