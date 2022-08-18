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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220818/837819965.html
Российский рынок акций снижается на старте торгов четверга
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. Российский рынок акций утром в четверг снижается по основным индексам после попыток выйти в плюс в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 18.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций утром в четверг снижается по основным индексам после попыток выйти в плюс в первые минуты торгов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижается на 0,36%, до 2180,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1133 пунктов.
На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,19%, затем пытался расти и максимально поднимался на 0,09%, после чего вновь перешел к снижению.