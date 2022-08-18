МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Котировки японских акций снизились вместе с азиатскими индексами в четверг, сообщило агентство Рейтер. Инвесторы анализировали протоколы заседаний ФРС США и ожидали мероприятия в Джексон-Хоуле, чтобы оценить, будет ли центральный банк сдерживать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. Эксперт оценил значение возобновления Японией импорта российской нефти

Японский индекс Nikkei упал на 0,91% на открытии и оставался около этого уровня в течение дня, в итоге снизившись на 0,96% до 28942,14 пункта.

Потери свели на нет большинство достижений предыдущего дня, когда Nikkei впервые с января закрылся выше 29000 пунктов. С начала недели индекс вырос примерно на 4%.

Более широкий индекс Topix снизился на 0,82%.

"Если американские акции совершат отскок, мы ожидаем, что Nikkei тоже пойдет вверх", — рассказал Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

"Мы осознаем, что многие ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле на следующей неделе, поэтому до этого момента настроения могут быть выжидательными", — рассказал другой участник рынка из японской компании, занимающейся ценными бумагами.

Бумаги 178 включенных в Nikkei компаний снизились в цене, акции 43 компаний выросли, котировки бумаг 4 компонентов индекса остались без изменений. Reuters: дефицит внешней торговли в Японии достиг рекордных объемов

Акции технологического сектора в целом снизились после того, как индекс Nasdaq 100 упал на 1,21% накануне.

Бумаги Z Holdings Corp, которой принадлежат Line и Yahoo Japan, потеряли 1,85%. Акции Sony Group Corp снизились в цене на 1,76%, а котировки SoftBank Corp просели на 0,2%.

Автопроизводители также понесли потери. Так, котировки акций Toyota Motor Co снизились на 1,81%, Suzuki Motor — на 1,06%, а Honda Motor — на 0,87%.

Yamaha Corp понесла самые большие потери. Ее бумаги подешевели на 2,51%.

Энергетический и коммунальный были единственными двумя секторами, в которых наблюдался общий рост.

Самую лучшую динамику продемонстрировали бумаги Nippon Sheet Glass Co Ltd, которые выросли в цене на 5,28%, продолжив устойчивый рост с момента публикации отчетности 5 августа. В этом месяце акции компании выросли в цене на 45,22%.

Котировки акций Hitachi Zosen Corp выросли на 3,42%.