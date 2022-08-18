МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером незначительно снижается, находится чуть выше 1770 долларов за тройскую унцию после дневного коррекционного роста, следует из данных торгов. Мировые цены на нефть слабо растут на ряде факторов

По состоянию на 18.43 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,95 доллара, или на 0,22%, до 1772,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,91% — до 19,552 доллара за унцию.

Днем золото дорожало, достигая отметки в 1786,2 доллара, что аналитики объясняли коррекционной динамикой после трехдневного падения цен. За первые три рабочих дня недели золото подешевело суммарно на 2%.

"Восстановление цен на золото в четверг в основном было техническим после трех дней распродаж. Протокол июльского заседания Федрезерва США, опубликованный в среду, был от нейтрального до лишь немного "голубиного", и рынки не показали на нем существенной реакции", — комментирует старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff), чье мнение приводит портал MarketWatch.

Опубликованный в среду протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США показал, что регулятор по-прежнему обеспокоен высокой инфляцией и склонен держать ставки высокими для борьбы с ростом цен. Другая часть участников заседания указала на возможность замедления темпов повышения ставок в будущем.