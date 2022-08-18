МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в четверг на 0,26% по индексу Мосбиржи при поддержке нефтяных котировок, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,3%, до 2194,31 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,28%, до 1162,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов) снизился на 1,22 рубля, до 59,53 рубля, евро — на 1,48 рубля, до 60,18 рубля.

"Индекс Московской биржи на сегодня так и не смог преодолеть значимый уровень в 2200, что пока является сигналом о том, что первую скрипку на финансовом рынке сейчас снова будет играть именно курс российского рубля. Судя по лидерам роста и падения на российском фондовом рынке, сегодня основной фокус российских инвесторов сместился на акции второго и третьего эшелона", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест".

Факторами поддержки российского рынка также выступают рост цен на нефть и подорожание отдельных эмитентов, считает Антон Тарасов из УК "Первая".

"С одной стороны, давление на него оказывало ускорившееся укрепление рубля, но, с другой стороны, позитив поддерживает рост нефтяных цен", — замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,36% — до 95,86 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Лучше остальных торговался финансовый сектор. Перед скорыми финансовыми результатами дорожали бумаги Сбербанка (+1,45%). Ощутимый рост также продемонстрировали акции банка "Санкт-Петербург" (+7,56%) на фоне решения акционеров о выплате дивидендов в размере 11,81 рубля на обыкновенную акцию", — обращает внимание Егор Жильников из Промсвязьбанка. Бумаги банка "Санкт-Петербург" поднялись выше отметки 95,5 рубля, впервые с 5 ноября 2021 года.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" отмечает, что префы "Мечела" выросли (+3,05%) в четверг, хотя компания раскрыла лишь операционные результаты за первое полугодие текущего года, согласно которым добыча угля увеличилась на 7% за год, так же как и выпуск стали, а чугуна выросла на 6%.

Также в лидерах роста — акции "Акрона" (+3,62%), "Селигдара" (+2,67%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Газпрома" (+1,34%), расписки TCS Group (+2,04%).

"В аутсайдерах торгов был сектор телекоммуникаций. Так, хуже ожиданий продемонстрировал финансовую отчетность МТС (-1,24%), выручка во 2 квартале выросла только на 0,7%, до 127,8 миллиарда рублей, что привело к падению акций. За этим последовали и бумаги АФК "Системы" (-0,42%)", — дополнил Жильников.

Эксперт добавил, что на фоне слабой отчетности за второе полугодие 2022 года инвесторы также распродавали бумаги "Эн+ Груп" (-2,62%).

Лидеры падения — акции "СПБ Биржи" (-5,68%), "Совкомфлота" (-2,72%), Polymetal (-2,01%), расписки HeadHunter (5,01%), "Циан" (-3,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На завтра ориентир по индексу Мосбиржи: 2150-2220 пунктов, по индексу РТС: 1120-1160 пунктов", — полагает Тарасов.

Жильников полагает, что индекс Мосбиржи может перейти к постепенному снижению на фоне локального укрепления рубля. Ориентиром может выступить отметка 2150 пунктов.