МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром преимущественно снижаются, инвесторы пытаются предугадать действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 8.02 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,01%, до 3277,13 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,36% до 2228,38 пунктов; гонконгский Hang Seng Index растет на 0,39%, до 19848 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,51%, до 2496,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,02%, до 7111,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,03%, до 289302,5 пункта.

В пятницу индексы АТР в основном снижаются, пока инвесторы пытаются предугадать следующие действия ФРС США. Так, в среду из протокола заседания Федрезерва стало известно, что часть участников заседания высказалась за замедление темпа повышения учётной ставки в ходе ужесточения кредитно-денежной политики, а другая часть посчитала, что, когда эта ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.

Агрессивное повышение ставки рефинансирования может стать причиной значительного снижения темпов экономического роста в США и мире, не исключают трейдеры.

"Последние данные из США могут оставить дверь открытой для агрессивного ужесточения", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Oanda Эдвард Моя (Edward Moya).