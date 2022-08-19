Цена золота снижается на 0,12% на бирже в пятницу утром на ожиданиях роста ставки ФРС США
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром немного снижается на перспективах дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1769,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07% — до 19,260 доллара за унцию.
Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики ФРС. Накануне из протокола Федрезерва стало известно, что часть участников заседания высказалась за замедление темпа повышения учётной ставки в ходе ужесточения кредитно-денежной политики, а другая часть посчитала, что, когда эта ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.
Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар и через это понижает спрос на золото, которое также становится менее привлекательным как актив-убежище.
"Золото может продолжать испытывать трудности до тех пор, пока не появятся четкие сигналы от ФРС о том, что повышение ставок может замедлиться", — приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика Kotak Securities Ltd Мадхави Мехты (Madhavi Mehta).
https://1prime.ru/Financial_market/20220819/837832755.html