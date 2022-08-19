МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром немного снижается на перспективах дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системой (ФРС) США, следует из данных торгов. Представитель ФРС призвал к продолжению повышения ставок

По состоянию на 9.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,1 доллара, или на 0,12%, до 1769,15 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,07% — до 19,260 доллара за унцию.

Рынки продолжают оценивать перспективы монетарной политики ФРС. Накануне из протокола Федрезерва стало известно, что часть участников заседания высказалась за замедление темпа повышения учётной ставки в ходе ужесточения кредитно-денежной политики, а другая часть посчитала, что, когда эта ставка достигнет высоких значений, ее не следует затем снижать.

Ужесточение монетарной политики укрепляет доллар и через это понижает спрос на золото, которое также становится менее привлекательным как актив-убежище.

"Золото может продолжать испытывать трудности до тех пор, пока не появятся четкие сигналы от ФРС о том, что повышение ставок может замедлиться", — приводит агентство Блумберг мнение старшего аналитика Kotak Securities Ltd Мадхави Мехты (Madhavi Mehta).