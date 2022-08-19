МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань опустился до трехмесячного минимума против доллара США. Трейдеры ожидают его дальнейшего снижения на фоне замедления роста экономики Китая. Россия заняла третье место в мире по использованию юаня в расчетах

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8065 юаня за доллар против 6,7802 в четверг, выше психологически важного уровня 6,8. На континентальном рынке пара открылась на 6,8050 и достигала максимума с 13 мая 6,8150. На момент написания статьи пара торговалась по 6,8103.

Если пара закроется в пятницу на этом уровне, то за неделю юань снизится против доллара на 1%, что станет самым большим недельным снижением с середины мая.

Пара доллар США/оффшорный юань также выросла до максимума за три месяца 6,8288, а на момент написания статьи торговалась по 6,8250.

По словам трейдеров и аналитиков, снижение юаня обусловлено укреплением доллара и ослаблением китайской экономики.

Понижательное давление на юань усилилось после того, как на этой неделе Народный банк Китая неожиданно понизил две ключевых ставки.

"В результате дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики в Китае и в США" доходность долларовых активов растет относительно доходности китайских активов, что оказывает понижательное давление на юань, говорят аналитики OCBC Wing Hang Bank. СМИ: Евросоюз обеспокоен продвижением России и Китая в Латинской Америке

Ожидается, что центральный банк Китая еще больше смягчит политику. Однако, по словам информированных источников и аналитиков, у центрального банка мало пространства для маневра в условиях ускорения инфляции и оттока капиталов.

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в понедельник центральный банк понизит ключевые процентные ставки, чтобы сдержать усиливающееся давление на экономику.

"Мы подтверждаем прогноз, согласно которому в 1-м квартале 2023 года пара доллар/юань будет торговаться по 7,0, и ожидаем, что Народный банк Китая не будет сдерживать рост пары, когда в ближайшие недели возобновится широкомасштабный рост доллара", — говорят аналитики RBC Capital Markets.

Данные неожиданно указали на замедление роста китайской экономики в июле. В то же время наблюдаемый в последнее время дефицит электроэнергии и погодные условия во многих регионах страны оказывают давление на экономический рост.

Более того, замедление роста мировой экономики и сохраняющиеся проблемы в цепях поставок ограничивают пространство для стимулирования в Китае.

Доллар США продолжает расти после заявлений руководителей ФРС о необходимости дальнейшего повышения ставок. Кроме того, инвесторы скорректировали оценку протоколов июльского заседания центрального банка США, сочтя, что они сигнализируют о склонности к более жесткой политике, чем считалось изначально.