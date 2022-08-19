Юань снизился к доллару до минимума за три месяца на фоне замедления роста экономики Китая
МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань опустился до трехмесячного минимума против доллара США. Трейдеры ожидают его дальнейшего снижения на фоне замедления роста экономики Китая.
Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,8065 юаня за доллар против 6,7802 в четверг, выше психологически важного уровня 6,8. На континентальном рынке пара открылась на 6,8050 и достигала максимума с 13 мая 6,8150. На момент написания статьи пара торговалась по 6,8103.
Если пара закроется в пятницу на этом уровне, то за неделю юань снизится против доллара на 1%, что станет самым большим недельным снижением с середины мая.
Пара доллар США/оффшорный юань также выросла до максимума за три месяца 6,8288, а на момент написания статьи торговалась по 6,8250.
По словам трейдеров и аналитиков, снижение юаня обусловлено укреплением доллара и ослаблением китайской экономики.
Понижательное давление на юань усилилось после того, как на этой неделе Народный банк Китая неожиданно понизил две ключевых ставки.
"В результате дальнейшего расхождения траекторий денежно-кредитной политики в Китае и в США" доходность долларовых активов растет относительно доходности китайских активов, что оказывает понижательное давление на юань, говорят аналитики OCBC Wing Hang Bank.
Ожидается, что центральный банк Китая еще больше смягчит политику. Однако, по словам информированных источников и аналитиков, у центрального банка мало пространства для маневра в условиях ускорения инфляции и оттока капиталов.
По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, в понедельник центральный банк понизит ключевые процентные ставки, чтобы сдержать усиливающееся давление на экономику.
"Мы подтверждаем прогноз, согласно которому в 1-м квартале 2023 года пара доллар/юань будет торговаться по 7,0, и ожидаем, что Народный банк Китая не будет сдерживать рост пары, когда в ближайшие недели возобновится широкомасштабный рост доллара", — говорят аналитики RBC Capital Markets.
Данные неожиданно указали на замедление роста китайской экономики в июле. В то же время наблюдаемый в последнее время дефицит электроэнергии и погодные условия во многих регионах страны оказывают давление на экономический рост.
Более того, замедление роста мировой экономики и сохраняющиеся проблемы в цепях поставок ограничивают пространство для стимулирования в Китае.
Доллар США продолжает расти после заявлений руководителей ФРС о необходимости дальнейшего повышения ставок. Кроме того, инвесторы скорректировали оценку протоколов июльского заседания центрального банка США, сочтя, что они сигнализируют о склонности к более жесткой политике, чем считалось изначально.
https://1prime.ru/Financial_market/20220819/837833042.html