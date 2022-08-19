МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Британский основной индекс в пятницу снижается, а индекс акций компаний со средней капитализацией может понести потери по итогам недели, сообщило агентство Рейтер. Настроение потребителей в Великобритании достигло рекордного минимума на фоне кризиса стоимости жизни. Reuters: в Британии рекордно снизился индекс потребительского доверия

FTSE 100 утром потерял 0,2%, при этом снижение ограничивается падением фунта до четырехнедельного минимума.

Рассчитываемый исследовательской компанией GfK индекс потребительского доверия в Великобритании в августе упал до самой низкой отметки как минимум с 1974 года. Британские домохозяйства испытывают сильное раздражение в связи с резким подорожанием жизни.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в июле неожиданно выросли, что отчасти объясняется онлайн-распродажами. Однако эти данные не облегчили ситуацию в розничном секторе, который упал на 1%, так как более долгосрочный тренд продаж, как предполагается, будет ухудшаться.

FTSE 250, больше ориентированный на внутреннюю экономику, опустился на 0,4% и может снизиться на 1,3% за всю неделю.

Акции Joules Group обвалились на 32,5% после того, как ретейлер модных товаров заявил, что в этом году понесет убытки.